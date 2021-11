Wo Apfelbäume "lebendig" werden

Regen gehört zum Wachstum der Bäume. Deshalb ist die Stimmung bei der Einweihung des neuen Apfelpfades in Ahausen trotz des schlechten Wetters gut. Foto: Hans Werner Bruchmeier

WEILBURG-AHAUSEN - Streuobstwiesen prägten noch vor wenigen Jahrzehnten die heimische Landschaft. Doch das schwand. Damit gingen auch viele bekannte Apfelsorten weitgehend verloren.

Am Krautweg in Ahausen, oberhalb des Neubaugebiets "Gerhards Wasen", ist daher ein Apfelpfad mit vorwiegend hessischen Sorten entstanden. Zur Eröffnung dieser "Hessischen Lokalsorten-Allee" begrüßten die Initiatoren Hans Werner Bruchmeier und Pomologin Martina Adams nun rund 30 Gäste.

"Mir fehlten bei Spaziergängen im Feld die Bäume, vor allem die letzten alten Exemplare in dieser Reihe fristeten ein trauriges Dasein. Daher kam uns die Idee, zur Aufwertung und Abrundung des Baugebietes zum Feld hin zehn Ersatzpflanzungen vorzunehmen und parallel dazu die Reihe der Lokalsortenbäume zu setzen", so Bruchmeier. Seit 2003 wird in jedem Jahr durch den Pomologenverein Hessen eine hessische Apfelsorte als "Lokalsorte des Jahres" benannt. Ein Highlight war die Pflanzung des "Weilburgers" 2016. Zwischenzeitlich schnitt Martina Adams in vielen Bäumen die Misteln heraus, einige der Altbäume konnten aber nicht mehr gerettet werden. In den Folgejahren wurden die weiteren Jahresbäume gepflanzt, mittlerweile auch entlang des Feldweges Richtung Dorf. Nach einem Aufruf im Frühjahr hat sich eine kleine Gruppe von Helfern gefunden, die sich an der aktuellen Arbeit beteiligt haben und auch in Zukunft die Bäume pflegen wollen. Ein neues Schild an dem in Hessen einzigartigen Apfelpfad gibt einen Gesamtüberblick über die Sorten und die Bedeutung. Besonders hob Bruchmeier das Engagement von Michael und Armin Graf hervor, die im Sommer für jeden Baum einen langlebigen Schilderhalter gespendet hatten, auf dem Bilder und Informationen des Pomologenvereins zu jeder Sorte aufgebracht wurden. "Hier werden die Apfelbäume noch lebendiger."

"Allee" ist in dieser Form

in Hessen einzigartig

Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) lobte den Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und sicherte die Hilfe der Stadt Weilburg bei der Pflege der Fläche zu.

Ortsvorsteherin Anja Ludwig freute sich über die Aufwertung des bei den Ahäusern beliebten Spazierweges und die Möglichkeit, sich über die Vielfalt der Apfelwelt zu informieren.