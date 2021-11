Wo Fürsten und Grafen ihre letzte Ruhe finden

Die erste Beisetzung in der Gruft war 1719 die Bestattung von Graf Johann Ernst zu Nassau-Weilburg, mit Adolph endete die Reihe der Beisetzungen in der Gruft. Der Großherzog wurde am 24. Juli 1817 in Wiesbaden-Biebrich geboren und verstarb am 17. November 1905 auf Schloss Hohenburg bei Lenggries. 1953 wurde er nach Weilburg überführt und in der Fürstengruft in der Schlosskirche beigesetzt.