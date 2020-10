Wochenrückblick: Alles dreht sich um die 7-Tage-Inzidenz

Fotos: dpa (2), peterschreiber.media - stock.adobe, Jörgen Linker, Mark Adel, Rebecca Bünger

MITTELHESSEN - Die mittelhessischen Landkreise kämpfen mit stark ansteigenden Corona-Fallzahlen. Das Interesse daran, wie sich die Lage in Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis und Limburg-Weilburg entwickelte, war groß bei unseren Lesern. Hier kommen die meistgeklickten Artikel der Woche - und der Coronavirus dominiert alle Tage.

Samstag

Inzidenzwert im Lahn-Dill-Kreis beträgt am Samstag 38,67

Das RKI hat vergangenen Samstag für den Lahn-Dill-Kreis eine Inzidenz von über 50 gemeldet. Medien griffen die Zahl auf, der Landrat korrigierte. Was stimmte und woher die Verwirrung kam, könnt ihr noch einmal in unserem meistgelesenen Text an diesem Tag nachlesen.

Sonntag

Corona: Neue Beschränkungen ab Montag in Darmstadt-Dieburg

Nicht nur die Corona-Lage in Mittelhessen weckt großes Interesse bei unseren Lesern. Sie blicken auch gern über den Tellerrand, etwa in den südhessischen Kreis Darmstadt-Dieburg. Hier reagierte der Kreis mit weiteren Corona-Beschrnkungen, noch bevor die Inzidenz von 35 erreicht war. Die Maskenpflicht für Schüler gehörte dazu.

Montag

Unser Corona-Newsblog

Angesichts stetig steigender Corona-Fallzahlen steigen auch die Zugriffe auf unseren stetig akualisierten Corona-Newsblog. Hier finden Sie jeden Tag alles, was es neu rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) und Covid-19 zu wissen gibt.

Dienstag

Kreis Marburg-Biedenkopf erreicht höchste Corona-Warnstufe

Viral gegangen ist am Dienstag im wahrsten Sinne des Wortes die Meldung, dass der 7-Tage-Wert der aktiven Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf auf 79,5 gestiegen ist. Damit erreichte der Kreis die fünfte von fünf Eskalationsstufen des Landes.

Mittwoch

Corona-Warnstufe "Rot" für den Lahn-Dill-Kreis

Am Mittwoch hat nun auch der Lahn-Dill-Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschritten und die vierte Warnstufe "Rot" erreicht. Welche Folgen dies für alle Bürger hat, konnte ihr in unserem meistgelesenen Text vom Mittwoch lesen.

Donnerstag

Corona: Produktion bei C+P pausiert

Mehrere Mitarbeiter von Christmann und Pfeifer am Standort Breidenbach sind an Corona erkrankt. Das Unternehmen hat am Donnersta Konsequenzen gezogen.

Freitag

Inzidenz in Marburg-Biedenkopf liegt bei 121,7

Die stark steigenden Corona-Fälle sorgen dafür, dass eine Hinterländer Firma die Produktion pausiert. Der Kreis setzt darüber hinaus auf zwei neue Allgemeinverfügungen. Dies ist der meistgelesene Artikel vom Freitag.