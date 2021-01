Wochenrückblick: Corona-Impfungen und "The Biggest Loser"

Diese Themen kamen bei unseren mittelhessischen Lesern vergangene Woche besonders gut an. (Fotos: dpa (2), Katrin Weber, Sascha Kopp, Kreisverwaltung Limburg-Weilburg, SAT.1/Melanie Frenzel)

MITTELHESSEN - "Endlich" wird sich so mancher gedacht haben: "Wir haben 2020 hinter uns gebracht." Doch auch die letzte Woche dieses außergewöhnlichen Jahres hatte aus mittelhessischer Sicht eine Reihe bewegender, spannender und auch trauriger Nachrichten zu bieten. Ein Rückblick.

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

Samstag

17-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf B253

Bei einem Verkehrsunfall auf der B253 in Fahrtrichtung Biedenkopf ist in der Nacht zum Samstag der 17-jährige Beifahrer eines Kleinwagens ums Leben gekommen.

Erika Seibert wird am Sonntagvormittag als erster Mensch im Landkreis Limburg-Weilburg gegen das Corona-Virus geimpft. (Foto: Kreisverwaltung Limburg-Weilburg)

Sonntag

Erste Bürgerin in Limburg-Weilburg gegen Corona geimpft

Ein Meilenstein auf dem Weg aus der Corona-Krise: Die 102-jährige Erika Seibert ist der erste Mensch im Landkreis Limburg-Weilburg, der eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten hat. Zum Start der Impfaktion wurden neben ihr am Sonntagvormittag noch weitere Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen im Kreisgebiet geimpft.

Aus dem Weinberg bietet sich normalerweise an Silvester ein schönes Feuerwerksbild. Das wird in diesem Jahr wegen Corona und dem damit verbundenen Böllerverkaufsverbot anders sein. (Archivfoto: Katrin Weber)

Montag

Silvester im Dillgebiet: Mit Abstand böllern

Die Silvesternacht 2020 war auch rund um Dillenburg wegen der geltenden Corona-Beschränkungen eine völlig andere. Feuerwerk durfte keins verkauft werden, an Abstandsregel musste man denken und auf größere Gruppenzusammenkünfte verzichten.

"Die Reaktionen zur Bewerbung waren sehr gemischt", sagt Verena Reis aus Herborn, die an der TV-Show "The Biggest Loser" teilnimmt. (Foto: SAT.1/Melanie Frenzel)

Dienstag

Verena Reis aus Herborn mischt bei "The Biggest Loser" mit

Abnehmen im Fernsehen: Die Herbornerin Verena Reis ist ab Anfang Januar in der bekannten TV-Show "The Biggest Loser" zu sehen. Wie sie den Sprung in das Camp schaffen will, wollten viele unsere Leser am Dienstag erfahren.

Der Vorstandsvorsitzende von Biontech, Prof. Dr. Ugur Sahin. (Foto: Sascha Kopp)

Mittwoch

Fakenews um Biontech-Chef und seinen Impfwunsch

Angeblich soll sich der der Unternehmenschef des Impfstoff-Herstellers Biontech, Ugur Sahin, nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen - warum das Unsinn und eine bewusste Falschinformation ist, wollten am Mittwoch viele Mittelhessen wissen. Zuvor war ein Zitat Sahins grob verkürzt aus dem Zusammenhang gerissen und quasi ins Gegenteil verkehrt worden. Impfgegner und Coronaleugner wollten so Stimmung gegen die Impfung machen.

Der Verkauf von Feuerwerks- und Knallkörpern ist 2020 nicht erlaubt. (Foto: dpa)

Donnerstag

Die Corona-Regeln für Silvester in Hessen

Party, Feuerwerk, Alkohol: Was an Silvester sonst üblich ist, wird 2020 weitgehend verboten. In vielen Kommunen dürfen die Bürger in der Nacht noch nicht einmal das Haus verlassen. Kein Wunder also, dass am 31. Dezember besonders großes Interesse an den bestehenden Corona-Beschränkungen für Silvester an den Tag gelegt wurde.

Ausreichend Platz für die Fahrzeuge der Waldhäuser und der Kernstadt-Wehr, aber auch für die Aktiven: Das ist der Grund gewesen, weshalb das frühere MAN-Gebäude in der Industriestraße zum Feuerwehrstützpunkt umgebaut wird. (Archivfoto: Feuerwehr Waldhausen)

Freitag

Weilburg will Rekordsumme investieren

Neun Millionen Euro - so viel Geld will Weilburg im neuen Jahr in Projekte stecken. Was gebaut, saniert und gekauft wird - darüber liefert Olivia Heß einen ausführlichen Überblick.