Wochenrückblick: Der Weg zum Corona-Impfstoff

Das Coronavirus bestimmte auch in dieser Woche in all seinen Facetten die Themenlage.

MITTELHESSEN - Weiterhin bleiben die stark ansteigenden Corona-Fallzahlen in den mittelhessischen Landkreisen das bestimmende Thema. Zudem stießen die neuen Corona-Bestimmungen von Bund und Land Hessen auf ebenso große Resonanz wie unser Live-Stream mit dem Biontech-Chef Ugur Sahin zum Stand in Sachen Corona-Impfstoff.

Samstag

Zahl der Corona-Fälle im Krankenhaus über Nacht verdoppelt

Die Corona-Zahlen im Kreis Marburg-Biedenkopf sind auch am Wochenende rasant angestiegen. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Freitag einen Anstieg um weitere 116 Infizierte. Die Inzidenz betrug 151,7. Unser meistgelesener Text am Samstag.

Sonntag

Inzidenz bei 115: Bald dauerhaft Maskenpflicht in Schulen

47, 53, 71, 88, 97, 115: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auch im Lahn-Dill-Kreis weiter angestiegen. Am Sonntag lag sie bei 115,61. Ab Dienstag ging es dann für Schüler ab der 5. Klasse nichts mehr ohne Maske in die Schule. Unser meistgelesener Text vom Sonntag.

Montag

Lahn-Dill-Kreis: Ganze Jahrgangsstufen bleiben zu Hause

Inwiefern die steigenden Corona-Zahlen auch Folgen für die Schulen hatten, zeigte sich am Montag. In zwei Fällen stand für ganze Jahrgangsstufen vorübergehend Distanzunterricht an.

Dienstag

Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis steigt auf 142,05

Am Dienstagmorgen kam der Krisenstab des Lahn-Dill-Kreises außerplanmäßig zusammen. Denn für Mittwoch wollte das Gremium erstmals mit dem Hessischen Innenministerium tagen.

Mittwoch

Restaurants zu, Kitas offen - Die Corona-Regeln im November

Am Mittwoch erließ die Bundesregierung neue Corona-Beschränkungen. Um Weihnachten in diesem Winter zu retten, müssen die Deutschen erstmal auf einiges verzichten. Welche Regeln ab 2. November gelten, zeigt unser meistgelesener Artikel am Mittwoch.

Donnerstag

Wann kommt der Impfstoff? Biontech-Chef im Live-Interview

Wer liefert den Corona-Impfstoff? Ugur Sahin ist Chef des Mainzer Pharma-Entwicklers Biontech - und hat die Antworten. In einem Live-Stream stand er Christian Matz und Friedrich Roeingh Rede und Antwort. Hier können Sie sich die Aufzeichnung der Talk-Runde ansehen.

Freitag

Hessen: Maskenpflicht in der Öffentlichkeit

Hessen hat die Corona-Beschränkungen noch einmal konkretisiert. Ab Montag gilt etwa die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Wo die teils weitreichenden Einschränkungen greifen sollen, interessierte unsere Leser am Freitag ganz besonders.