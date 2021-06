Wohnen und Arbeiten auf dem Kirmesplatz

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Kirmesplatz bekommt ein neues Gesicht: Die Valida Weilburg GmbH hat von der Stadt eine Teilfläche des Weilburger Kirmesplatzes erworben und plant dort ab 2023 ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten.

Damit werden in zentraler und verkehrsgünstiger Lage an der Limburger Straße (B 456) Räume für Büros, Arztpraxen, Wohnungen und weitere Nutzungsmöglichkeiten entstehen, wie Valida mitteilte. Der Komplex wird sich auf einer Teilfläche mit 2131 Quadratmetern in einem kleinen Lindenring befinden, und zwar auf der oberen Fläche des Weilburger Kirmesplatzareals.

Die Gesellschafter der Valida GmbH sind Marcel Kremer (Limburg), Architekt Matthias Losacker (Weilburg) und Peter Merz (Montabaur). Derzeit errichtet die Valida in der Weilburger Kernstadt an der Straße "Im Bangert" den Komplex "Wohnen am Fluss" mit insgesamt 14 Wohneinheiten.