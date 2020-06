Wohnmobile können wieder kommen

In der Hainallee direkt an der Lahn können die Wohnmobile abgestellt werden. Foto: Tourist Info Weilburg

WEILBURG (red). Nach knapp dreimonatiger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie durfte die Wohnmobilstation an der Weilburger Hainallee nun wieder öffnen. Das berichtet Vanessa Bäcker, die Leiterin des Stadtmarketings.

Um Hygienevorschriften und geltende Auflagen einzuhalten, sind einige Hinweise zu beachten. So müssen Gäste für die Nachverfolgung bei möglicher Infizierung ihre Kontaktdaten hinterlegen. Die Gäste müssen zudem versichern, dass sie frei von grippeähnlichen Symptomen sind und sich in den vergangenen Wochen in keinem internationalen Risikogebiet aufgehalten haben.

Neu im Bereich der Wohnmobilstation an der Hainallee ist das Infohäuschen, das eine kontaktlose Schlüsselübergabe sowie Gebührenabrechnung möglich macht. Auch am Infohäuschen gelten Hygieneregeln: Ein Mindestabstand von 1,5 Metern, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie die Nutzung des zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittels sind einzuhalten. Die Schlüsselübergabe ist weiterhin auch an der Tourist-Information Weilburg möglich.

"Allein über das verlängerte Wochenende zu Fronleichnam konnten wir über 100 Gäste an der Wohnmobilstation verzeichnen und das zeigt uns, dass Weilburg nach wie vor ein beliebter Erholungsort ist und Touristen wieder mit ihren Wohnmobilen unterwegs sind", freut sich Vanessa Bäcker.

"Ausnahmslos alle Gäste haben sich an die geltenden Hygieneregeln gehalten. Die Stimmung unter den Gästen war gut, und das freut uns natürlich besonders", fügt sie weiter an.

Das Infohäuschen ist montags bis freitags jeweils um 9 und um 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen um 10 Uhr besetzt. Die Tourist-Info ist montags bis freitags von 9.30 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr besetzt.