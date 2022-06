„Wunderschön“ und „Spider-Man – No Way Home“ in Weilburg

Das Open-Air-Kino auf den Platz vor dem Kino in der Hainallee bietet auch in diesem Jahr Programm. (Archivfoto: Margit Bach)

WEILBURG - Weilburg (red). Auch 2022 gibt es Open-Air-Kino in Weilburg: Hans-Albert Wunderer und sein Team vom Delphi-Filmtheater laden für Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni, wie schon im vergangenen Jahr, auf den Platz vor dem Kino in der Hainallee 10 ein. Die Aufführungen sind ein Teil des Sommer-Wanderkinos 2022 und werden aus den Mitteln der HessenFilm und Medien GmbH gefördert.

Am Freitag, 10. Juni, präsentiert der Kur- und Verkehrsverein den Film „Wunderschön“, am Samstag, 11. Juni, zeigt das Delphi „Spider-Man – No Way Home“.

Der Eintritt beträgt 9 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kreissparkassenkunden erhalten nach Vorzeigen ihrer Sparkassenkarte einen Rabatt in Höhe von zwei Euro an der Kinokasse. Der Einlass ist ab 21 Uhr, Beginn etwa um 22 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Kino statt.

„Wunderschön“ ist ein Episodenfilm der deutschen Regisseurin und Filmschauspielerin Karoline Herfurth, der mit Humor und Sensibilität in loser Verknüpfung fünf Frauen im Spannungsfeld zwischen angekratztem Selbstbild und vermeintlich notwendiger Selbstoptimierung zeigt.

„Spider-Man – No way home“ ist die Fortsetzung von „Spider-Man: Far From Home“. Die Hauptfigur wird erneut von Tom Holland verkörpert.

Von der Turnhalle zum modernen Filmpalast

Das Delphi Filmtheater Weilburg besteht in diesem Jahr seit einem Vierteljahrhundert. Im Sommer 1997 endete die 15 Jahre andauernde kinolose Zeit in Weilburg mit einem Open-Air-Kino auf dem Festplatz Hainallee. Parallel zu diesem fast vierwöchigen Event war der Umbau der Turnhalle in ein modernes Filmtheater mit drei Sälen in der Hainallee 10 in vollem Gange.

Das Delphi Filmtheater Weilburg wurde im Dezember 1997 eröffnet. Der damalige Bürgermeister Hans Peter Schick (parteilos) fand in Hans Albert und Margit Wunderer – er übernahm die Filmdisposition, sie die Theaterleitung – ein junges Kino-Betreiber-Ehepaar, die fortan die Geschicke des Kinos lenkten. Nach dem frühen Tod von Margit Wunderer im Dezember 2017 ging die Theaterleitung an Elke Weis über.