Zahl der Blutkonserven dramatisch gesunken

WEILBURG - Das Deutsche Rote Kreuz macht auf einen Mangel bei Blutkonserven aufmerksam, der sich angesichts weiterer Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen sowie den anstehenden Sommerferien verstärken könnte. Denn das DRK stellt einen Rückgang der verfügbaren Blutspenden fest. Patienten seien aber dringend auf Blutspenden angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK deshalb um Blutspende, denn da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Blutspenden kontinuierlich benötigt.

Ein möglicher Blutspendetermin findet am kommenden Mittwoch, 28. Juli, von 15.45 bis 20 Uhr in der Hessischen Lehrkräfteakademie, Frankfurter Straße 20-22 in Weilburg statt.

Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem "sonstiger" Alltagssituationen. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Diese ist unter https://tinyurl.com/562jb5zv möglich.

Das DRK bittet, nur zur Blutspende zu kommen, wenn man sich gesund und fit fühlet und weist darauf hin, dass nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffen keine Spenderrückstellung erforderlich ist. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Spendewillige, die sich kürzlich im Ausland aufgehalten haben, können sich unter www.blutspende/corona informieren, ob sie spenden dürfen.