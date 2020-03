Zahl der Corona-Infizierten steigt im Landkreis Limburg-Weilburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt im Landkreis Limburg-Weilburg auf 99 Menschen. Mehr als 1000 befinden sich in häuslicher Quarantäne. Symbolfoto: Thomas Schmidt

Limburg-Weilburg (brm). Die Zahl der Infizierten im Kreis steigt: Insgesamt 99 Menschen sind derzeit im Landkreis Limburg-Weilburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Etwa 1000 Personen befinden sich zudem in häuslicher Quarantäne. Das teilt der Kreis nach einer Sitzung des Katastrophenstabs mit. Am Montag waren es kreisweit noch 68 positiv auf Corona getestete Personen gewesen, 900 Menschen hatten sich in Quarantäne befunden.

Die Zulassungsstelle des Kreises in Limburg wird nach dort erfolgten Umbaumaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ab Mittwoch, 25. März, in eingeschränktem Umfang wieder geöffnet, teilt die Kreisverwaltung indes mit. Diese Öffnung erfolge aufgrund der aktuellen Situation nur im Notbetrieb. Persönliche Vorsprachen seien ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich. Die aktuellen Kontaktdaten für eine Terminvereinbarung seien auf der Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg zu finden. Es würden nur Termine an Bürger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg vergeben, die zudem ihre Schilder mitbringen müssen. Die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle in Weilburg bleiben bis auf Weiteres geschlossen, heißt es weiter.

Zur aktuellen Lage im Kreis hatte sich Landrat Michael Köberle (CDU) mit einer Videobotschaft an die Bürger gewandt, in einer "sicher nicht einfachen Zeit". Der Landrat wirbt in der Botschaft, die auf der Homepage des Kreises auf www.landkreis-limburg-weilburg.de zu finden ist, für Solidarität. Köberle spricht dort von "einschneidenden Maßnahmen", die ergriffen würden, um die Gesundheit der Bürger zu schützen. Köberle fordert dort auch zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Hilfe auf.