Zahl der Gesunden nach Corona-Infektion in Limburg-Weilburg steigt

Limburg-Weilburg (brm). Mittlerweile sind 57 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, wieder gesund. Das teilt der Kreis nach der Sitzung des Katastrophenschutzstabs am Donnerstag mit. Die Zahl der Menschen in Quarantäne sinkt derweil. Nur noch 466 Menschen befinden sich in Isolation zu Hause, in der vergangenen Woche waren es noch 1000 gewesen. Insgesamt gab es bislang 179 bestätigte Corona-Fälle im Kreis, abzüglich der Genesenen wird die Zahl der positiv auf das Virus getesteten damit mit 122 Personen beziffert.