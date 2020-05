Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Montag zehn Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es 290 bestätigte Fälle, 273 Personen sind genesen, 60 Menschen in Quarantäne. Ein Fall wurde an der Leo-Sternberg-Schule in Limburg bestätigt, der Unterricht geht weiter.