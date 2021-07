Jetzt teilen:

HASSELBACH - (red). Die Tanzgarde Hasselbach startet nach Corona-Pause wieder mit ihrem Training und lädt Interessierte ab 14 Jahre zu einem Schnuppertag am Sonntag, 25. Juli, um 10 Uhr ein. Trainiert wird immer montags von 20 bis 22 Uhr (und nicht wie gestern berichtet von 10 bis 22 Uhr; das wäre dann doch ein bisschen zu viel). Interessierte können per E-Mail an tanzgarde-hasselbach@gmx.net weitere Details erfahren.