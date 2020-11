Zehnter Corona-Toter in Limburg-Weilburg

Was passiert, wenn die Corona-Zahlen weiter steigen? Eine Sorge gilt im Weilburger Krankenhaus den MitarbeiternWenn die Beschäftigten an Corona erkranken, können sie ihren Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen, teilt die Geschäftsleitung mit. Bereits jetzt ist Weilburg verpflichtet, Patienten aus Gießen, Marburg und Wiesbaden aufzunehmen. "Daran ist erkennbar, wie schnell das System an seine Belastungsgrenzen stößt", sagt die Weilburger Geschäftsführung.