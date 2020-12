Zeigt her eure Masken

Malerin Iris Heyne (78) aus Weilburg hat in ihrer künstlerischen Arbeit abstrakte Farbkompositionen mit geometrischen Formen in den Mittelpunkt gestellt. Dies macht sich nun auch auf ihren Masken bemerkbar, die sie mit Bildfragmenten bedrucken ließ. "Einige Masken fanden sogar schon Abnehmer", freut sie sich. Foto: Margit Bach

Gerd Ochs (61, Dietenhausen) hat mit dem Kauf dieser Maske des Musikers "Paddy goes to Holyhead" den Künstler in auftrittarmen Zeiten unterstützt. "Ich hätte ihn lieber live in Elkerhausen erlebt, aber das musste ja aufgrund von Corona verschoben werden", sagt Gerd Ochs. Foto: Margit Bach