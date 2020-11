Zeugin schlägt Diebe in die Flucht

Jetzt teilen:

WEILBURG - Diese Rollerdiebe hatten kein Glück: Am Sonntagnachmittag hat eine Frau im Waldhäuser Weg in Weilburg ein jugendliches Trio in die Flucht geschlagen. Die Täter hatten sich nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr mit einem Motorroller auf einem Verbindungsweg zwischen Waldhäuser Weg und Konrad-Adenauer-Straße aufgehalten, als die Jungen von der Frau angesprochen wurden und daraufhin zu Fuß in Richtung einer Schule flüchteten. Im Anschluss seien sie nochmals zu dem Motorroller zurückgekehrt und hätten das Fahrzeug unter anderem durch Tritte beschädigt, bevor sie erneut flüchteten. Der Roller war kurz zuvor von einem Grundstück im Waldhäuser Weg gestohlen worden. Gegen 20.45 Uhr kontrollierte die Polizei drei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren im Bereich des Weilburger Bahnhofes, nachdem es dort zu einer Sachbeschädigung gekommen war. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Jungen auch für den Rollerdiebstahl in Frage kommen könnten. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60.