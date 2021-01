Zu wenig Impfstoff für Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisverwaltung hat zu wenig Corona-Impfstoff. Deswegen wird es wohl nicht klappen, in diesem Monat alle Altersheime mit einer ersten Impfung zu versorgen.

Videokonferenz mit Pflegeeinrichtungen

Landrat Michael Köberle (CDU) und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) haben in einer Videokonferenz mit den Leitungskräften der Pflegeeinrichtungen betont, dass zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und zum Schutz der Einrichtungen ein enger Schulterschluss von großer Bedeutung sei. Landrat Köberle hatte bereits am 11. Dezember 2020 eine Allgemeinverfügung erlassen, in der eine klare Teststrategie für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen enthalten ist, die inzwischen zwei Testungen der Bewohner sowie der Mitarbeiterschaft pro Woche sowie Tests aller Besucher vorsieht, die die Einrichtungen betreten. Zur Unterstützung bei der Durchführung dieser umfangreichen Tests sind inzwischen auch 18 Soldaten der Bundeswehr im Landkreis im Einsatz. Darüber hinaus hat der Kreis eine Pflege-Task-Force gegründet, die einen intensiven Austausch mit den Einrichtungen pflegen soll, um Problemfelder in diesem Bereich zu erkennen und kurzfristig zu lösen. Michael Köberle und Jörg Sauer informierten in der Videokonferenz darüber, dass das Infektionsgeschehen in den Heimen des Landkreises ein großes Thema sei. Aufgrund der derzeit noch vergleichsweise geringen Mengen an Impfstoff, die dem Landkreis zur Verfügung gestellt werden, sei es nicht umzusetzen, alle Pflegeheime des Landkreises bis Ende Januar mit einer Erstimpfung zu versorgen. Landrat und Erster Kreisbeigeordneter hoffen, schon bald mehr Impfstoff zu erhalten, um die Pflegeheime durch die mobilen Teams komplett durchzuimpfen und dann auch das Impfzentrum des Landkreises in Limburg öffnen zu können. Möglicherweise wird dies etwa Mitte Februar der Fall sein.

Mit Stand Montag, 18. Januar, haben im Landkreis Limburg-Weilburg 2019 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Der Landkreis Limburg-Weilburg verfügt als einzige Kommune in Hessen seit 11. Dezember über eine Testverordnung, bei der neben den Einrichtungen auch in den Krankenhäusern regelmäßig Corona-Tests durchgeführt werden. Die Testintensität erfolgt abhängig vom Infektionsgeschehen. Aktuell gibt es 168 positive Corona-Fälle, die sich auf Einrichtungen in Elz, Dornburg, Bad Camberg, Limburg, Runkel, Elbtal und Brechen verteilen.