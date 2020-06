Zwei aktiv Infizierte im Kreis

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis ist am Montag von drei auf zwei gesunken. Das teilte die Kreisverwaltung mit Stand Montag, 12 Uhr, mit.

Die Zahl der bestätigten Fälle ist bei 293 stabil geblieben. Die Zahl der Genesenen hat sich mit dieser Meldung auf 284 Menschen erhöht.

Allerdings ist die Zahl jener Menschen, die sich in Quarantäne befinden im Vergleich zum Wochenende gestiegen: Waren es in der Mitteilung vom Sonntag noch 18 Menschen, die sich zu Hause aufhalten, sind es mit Stand Montag nun 22 Personen, die sich in Quarantäne befinden.