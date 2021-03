Zwei Gottesdienste zum Weltgebetstag in Weilburg

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg beginnen die Gottesdienste unter Corona-Regeln wieder. Archivfoto: Dorothee Henche

WEILBURG - Am Freitag, 5. März, wird weltweit der Weltgebetstag gefeiert. In der Schlosskirche in Weilburg beginnen um 14.30 und um 18 Uhr Gottesdienste. Mit zwei ökumenischen Teams hat Pfarrerin Cornelia Stock die Gottesdienste so vorbereitet, dass eine Feier auch in Corona-Zeiten möglich ist. Die Teilnehmer müssen eine FFP2-Maske oder eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen. Sie werden gebeten, ihre Anschrift und Telefonnummer anzugeben. Anmeldungen sind nicht notwendig.

In dieses Jahr wird die Liturgie des Weltgebetstages von Frauen aus Vanuatu vorbereitet, einem kleinen Inselstaat im Pazifik. In der traditionellen Kultur sind Frauen nicht gleichberechtigt. Der Klimawandel trifft die Inselgruppe schwer. "Worauf bauen wir?" fragen daher die Frauen aus Vanuatu. Sie erinnern an eine Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium: Nur ein Haus, das auf festem Grund gebaut ist, kann der Sturm nicht einreißen. Seit 1927 gibt es den Weltgebetstag. Inzwischen nehmen Christen aus mehr als 170 Ländern daran teil.

Mit den Gottesdiensten am Weltgebetstag startet die evangelische Kirchengemeinde Weilburg wieder mit Gottesdiensten in der Schlosskirche. Ab Sonntag, 7. März, gibt es wieder jeweils ab 10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Schlosskirche. Die kleineren Kirchen in den Ortschaften bleiben vorerst weiterhin für die Gottesdienste am Wochenende geschlossen. Digitale Andachten ergänzen das gottesdienstliche Angebot.