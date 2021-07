Zwei Kreissieger aus Weilburg

Kreissieger im Mathe-Wettbewerb: Woijech Kawa (r.) und Sebastian Bau (3. v. r.) erhalten die Glückwünsche und Urkunden von Fachbereichsleiter und Mathematiklehrer Christian Hubert (v.l.), Schulleiterin Susanne Kurz, Stufenleiter Jens Conrad und Mathematiklehrerin Christine Röttger. Foto: Mankel-Schule

WEILBURG - Im Frühjahr fand hessenweit die zweite Runde des Mathematik-Wettbewerbs des Landes in der Jahrgangsstufe 8 statt. Für die Weilburger Jakob-Mankel-Schule hatten sich aus der ersten Runde im Dezember Lara Zainhhofer (8c), Hüseyin Yildirim (8b) und Woijech Kawa (8b) in der Aufgabengruppe B sowie Sebastian Bau (8c) in der Aufgabengruppe C für den "Kreisentscheid" als Schulsieger durchgesetzt.

Nicht zum ersten Mal konnten sich die Fachlehrer der Jakob-Mankel-Schule auch in diesem Schuljahr über das hervorragende Abschneiden ihrer Schützlinge in der zweiten Runde freuen. Denn mit Woijech Kawa und Sebastian Bau stellte die integrierte Gesamtschule in diesem Jahr gleich zwei Kreissieger.

Während sich Woijech Kawa in der Aufgabengruppe B mit insgesamt 37,5 von 48 möglichen Punkten durchsetzte, wusste Sebastian Bau in der Aufgabengruppe C mit 39 Punkten als Kreissieger zu gefallen. Stolz nahmen die beiden Mathe-Asse dann bei der Kreissiegerehrung, die in diesem Jahr online stattfand, ihre Urkunde und ein Buchpräsent aus den Händen von Schulleiterin Susanne Kurz und Stufenleiter Jens Conrad entgegen.

Im Distanzunterricht selbstständig vorbereitet

"Ich gratuliere euch zu dieser tollen Leistung und freue mich darauf, eure mathematische und naturwissenschaftliche Entwicklung an der Mankel-Schule weiter zu verfolgen", würdigte die Direktorin die beiden Kreissieger - ohne dabei zu vergessen, sich bei den anwesenden Mathematik- und Klassenlehrern Christine Röttger (8c) und Christian Hubert (8b) zu bedanken.

Diese würdigten stolz die Leistungen ihrer Schüler und deren Motivation während der Vorbereitungsphase auf die Wettbewerbe. "Die Leistung von euch beiden kann man gar nicht hoch genug schätzen; ihr habt euch im Distanzlernen selbstständig super vorbereitet", so Christine Röttger und Christian Hubert.