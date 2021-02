Zwei Schecks für Lebenshilfe-Förderer

Spendenübergabe an den Förderkreis der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg (v. l.): Sybille Theis-Schermuly, Stephan Gürtler und Hans-Peter Schick. Foto: Kreissparkasse Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Gleich zwei Schecks nahm der stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, Stephan Gürtler, in Empfang. Sybille Theis-Schermuly überreichte aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes der Kreissparkasse Weilburg 916,30 Euro und Hans-Peter Schick das Spendenergebnis aus seinem Weilburger Weihnachtsmarkt-Laden in Höhe von 2711,41 Euro.

Gürtler dankte für den vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz zugunsten der Arbeit der Lebenshilfe, aber auch für das beeindruckende Ergebnis sowie für die Verbundenheit zur Lebenshilfe.

2020 fand zum zweiten Mal ein interner Sparkassen-Weihnachtsmarkt statt. Die Mitarbeiter spenden Selbstgebasteltes und mehr. Gleichzeitig kaufen sie dort fleißig ein und spenden für die Lebenshilfe. Auch in diesem Jahr soll der Weihnachtsmarkt im Hause Kreissparkasse Weilburg wieder stattfinden. Seit 1990 steht Hans-Peter Schick alljährlich auf dem Weilburger Weihnachtsmarkt in seiner Bude und verkauft Produkte aus Behindertenwerkstätten und vieles mehr. Wegen Corona ließ Schick sich dann den Weihnachtsmarkt-Laden in einem Leerstand in der Weilburger Neugasse 7 einfallen.

Hilfe auch fürs Marmeladenpfarramt

Neben den Produkten der Lebenshilfe kamen die Marmeladen von Pfarrer Ulrich Finger sowie viele weitere Waren zum Verkauf. 683 Kunden besuchten binnen elf Tagen den Laden. Der Verkaufserlös der Lebenshilfe-Produkte belief sich auf 4760,50 Euro.

An das Marmeladenpfarramt von Pfarrer Ulrich Finger gingen davon für soziale Zwecke 1343 Euro und an den Förderkreis der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg 2711,41 Euro, berichtete Schick.