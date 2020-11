Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Es gibt zwei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis: Zwei ältere Menschen seien positiv getestet worden und dann verstorben, teilt der Landkreis am Dienstag mit. Damit steigt die Zahl der Menschen, die in Verbindung mit Corona im Kreis gestorben sind auf 13. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 31 Corona-Infizierte, 22 Personen im Normalpflegebett und neun im Intensivbett. Auch die Inzidenz steigt: auf 182,8 - der Wert betrug am Vortag 168,9.