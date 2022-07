Zweite Ladestation für E-Bikes in Weilburg

Am Denkmal in der Mauerstraße in Weilburg gibt es nun eine Ladestation für E-Bikes. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Bereits seit Mitte April steht die Ladesäule für E-Bikes am Weilburger Marktplatz und wird seitdem rege genutzt. Nun wurde eine zweite Station zum Laden elektrischer Fahrräder am Denkmal in der Mauerstraße, direkt am "Tommys", errichtet. "Das ist neben dem Marktplatz ein prominenter Platz für Radfahrer", erklärt Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU).

Wie an der Ladesäule am Marktplatz könnten auch hier dank der guten Leistung bis zu vier E-Bikes innerhalb kürzester Zeit aufgeladen werden. Zum Laden am "Tower T 4B" des Herstellers "Bike Energy" aus Österreich stünden zehn verschiedene Ladekabel für die gängigsten Akkutypen zur Verfügung. Ein Hinweisschild zeigt dem Radfahrer das richtige Kabel zu seinem E-Bike an. Beim Laden bleibt der Akku versperrt am E-Bike, es ist kein Hantieren mit Hochvoltgeräten notwendig. Statt Steckern kommen Magnetkupplungen zum Einsatz. Zudem müssen die eigenen Ladegeräte nicht mehr mitgebracht werden.

Beitrag zum Ausbau

der Nahmobilität

"Dies ist ein weiterer Beitrag zum Ausbau der Nahmobilität, die weiterhin eine zunehmend wichtige Rolle im Verkehrssystem einnimmt", sagt Hanisch. In Weilburg habe die Zahl der Radtouristen, darunter immer mehr E-Bike-Nutzer, in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Die Kosten der zweiten Ladesäule belaufen sich auf rund 15 000 Euro. Gefördert wird sie mit 7200 Euro über das Förderprogramm "Stark und Innovativ" des Landkreises von der Sparkassenstiftung. Die Installation haben die Stadtwerke übernommen.