Zweiter offizieller Corona-Todesfall im Kreis Limburg-Weilburg

235 Menschen haben sich bisher im Kreis mit dem Corona-Virus angesteckt. Ein Mann ist an den Folgen der Erkrankung gestorben. Foto: Peter Kneffel/dpa

Limburg-Weilburg (chm). Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es den zweiten offiziell bestätigten Corona-Todesfall. Ein Mann aus dem Kreis ist nach einer Infektion gestorben. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntagmittag mitgeteilt.

Wie Pressesprecher Jan Kieserg auf Nachfrage sagte, sei der Mann am Freitag im St. Vincenz-Krankenhaus in Limburg an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Der Todesfall sei am Sonntag übermittelt worden und tauche deshalb jetzt erst in der Statistik des Kreises auf. Zu Alter und Wohnort des Verstorbenen wollte der Kreis keine Angaben machen.

Vor einer Woche war eine Frau aus dem Landkreis am Coronavirus verstorben. Insgesamt haben sich bisher 235 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Virus angesteckt. Das sind zwei mehr als am Vortag. 48 Bürger waren laut der Statistik von Sonntag, 12 Uhr, aktiv mit dem Virus infiziert. Gestiegen ist übers Wochenende weiter die Zahl der Genesenen - 185 Kreisbewohner sind wieder gesund. In Quarantäne befinden sich 224 Menschen..