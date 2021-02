4 min

103 Ortsbeiräte stehen in Weilmünster zur Wahl

In den Weilmünsterer Ortsteilen wollen nach der Kommunalwahl am 14. März neuere und ältere Parteien und Wählergruppen in den ehrenamtlichen Gremien mitgestalten.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg