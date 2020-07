19-Jährige wirdbei Unfall verletzt

Jetzt teilen:

Weilmünster/Weilburg (red). Eine 19 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Unfall verletzt worden. Am Dienstagmorgen hatte sich auf der Landesstraße 3025 zwischen Weilmünster und Weilburg ein Opel Corsa überschlagen. Die 19 Jahre alte Fahrerin war nach Angaben der Polizei gegen 8.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Weilburg unterwegs gewesen, als sie augenscheinlich die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Hang und überschlug sich im Anschluss.

Zur Untersuchung

ins Krankenhaus

Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der an dem Opel entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.