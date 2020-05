39-Jähriger aus Weilmünster wird vermisst

Die Limburger Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 39-jährigen Mirko Meditz aus Weilmünster. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Die Limburger Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 39-jährigen Mirko Meditz aus Weilmünster. Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag, 21. Mai, von seiner Mutter als vermisst gemeldet. Diese hatte ihn am 17. Mai zuletzt mit ihm telefoniert. Seitdem ist der Aufenthaltsort des Vermissten unbekannt.

An seiner Wohnanschrift in Weilmünster konnte der 39-Jährige seit der Vermisstenmeldung nicht angetroffen werden und alle bisher durchgeführten kriminalpolizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Meditz möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 1,84 Meter groß, hat eine dickliche Figur und eine Halbglatze. Zu seiner Bekleidung liegen keinerlei Hinweise vor. Möglicherweise ist er mit einem grauen Daimler Crysler CDI 200 mit dem amtlichen Kennzeichen LDK-XS 137 unterwegs. Hinweise zum Aufenthaltsort von Mirko Meditz nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.