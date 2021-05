Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Samstag gegen 8.10 Uhr in Weilmünster gekommen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall an der Kreuzung Möttauer Straße/Bruchwiesenstraße. Demnach habe eine 46-jährige Frau mit ihrem VW-Transporter die Vorfahrt missachtet und sei mit dem Mazda einer 40-Jährigen kollidiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt; es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.