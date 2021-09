50-jährige Frau aus Weilmünster-Laubuseschbach vermisst

Die Polizei in Limburg sucht nach einer 50-Jährigen aus aus Weilmünster-Laubuseschbach. (Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Wie die Polizei in Limburg mitteilte, wird seit Montagabend die 50-jährige Diana Neuland aus Laubuseschbach vermisst. Sie verließ ihr Wohnhaus mit einem Pkw der Marke Dacia und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Auffällig sei, so die Polizei weiter, dass die Frau ihr Mobiltelefon im Haus zurückgelassen habe. Aufgrund der Gesamtumstände sei laut Polizei eine Gefahr für die Vermisste nicht auszuschließen. Der Dacia wurde mittlerweile im Bereich Villmar aufgefunden.

Seit Montagabend wird die 50-jährige Diana Neuland aus Laubuseschbach vermisst. (Foto: Polizei)

Die Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß, schlank und hat blonde, lange Haare mit pinken Strähnen. Sie war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Hose und schwarzen Sneakern bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431-91400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.