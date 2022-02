64-Jähriger kommt in die Klinik

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER-LAUBUSESCHBACH - Weilmünster-Laubuseschbach (red). Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagabend in die Straße Zu den Erzgruben in Laubuseschbach gerufen worden, da ein Mehrfamilienhaus vollkommen verraucht war. Die Ursache des Qualms konnte schnell im Kellergeschoss ausgemacht werden: Ein 64-Jähriger hatte in seiner Wohnung Essen anbrennen lassen. Die Feuerwehr konnte den kleinen Brand aber schnell löschen. Der 64-jährige Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand offenbar kein Schaden.