700 Menschen an Weiltalschule auf Corona getestet

Nachdem zwei Corona-Fälle an der Weiltalschule bekannt geworden waren, hat das Gesundheitsamt in Absprache mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt entschieden, die Weiltalschule in der letzten Woche vor den Herbstferien zu schließen. Mehrere Klassen und Lehrer sind nach Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne gegangenAlle wurden am Mittwoch getestet.