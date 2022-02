91-Jährige erliegt in Spezialklinik ihren Verletzungen

Nach einem Unfall in der Nähe der B456 war die Straße zwischen Weilmünster und Möttau voll gesperrt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WEILMÜNSTER-MÖTTAU - Eine 91-jährige Frau, die am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße zwischen Möttau und Weilmünster in einen Unfall verwickelt war, erlag in einer Spezialklinik ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt bei diesem Verkehrsunfall nun wegen fahrlässiger Tötung.

Bei dem Unfall wurden zwei weitere Personen verletzt und drei Autos demoliert. Die 91-Jährige hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Nach Angaben der Polizei war ein 20-jähriger Weilburger in Richtung Weilmünster unterwegs. "Bei unklarer Verkehrslage" habe er um 10.23 Uhr versucht, zu überholen und dabei mit seinem Ford einen entgegenkommenden Smart am Heck getroffen. Dessen 68-jährige Fahrerin aus Weilmünster verlor die Kontrolle über ihr Auto und rammte frontal einen Nissan.

Bis auf den unverletzt gebliebenen Unfallverursacher wurden alle anderen Beteiligten verletzt: der aus Waldsolms stammende Fahrer des Nissans sowie die Fahrerin und die 91-jährige Beifahrerin des Smarts. Für die Zeit der Bergungsarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden. Kurz vor 12 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Alle drei am Unfall beteiligten Autos wurden stark beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von insgesamt 13 500 Euro aus.