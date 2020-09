Armin Müller erhält Landesehrenbrief

Nicht nur als Landwirt hat sich Armin Müller in den vergangenen Jahrzehnten hervorgetan. Unter anderem ist er auch kommunalpolitisch im Marktflecken Weilmünster tätig. Archivfoto: Jürgen Vetter

Weilmünster/Runkel (red). Landrat Michael Köberle (CDU) hat Armin Müller den Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht. "Seine Sachlichkeit, Fairness und das Einbringen von einem hohen Maß an fachlichem Wissen und Können zum Wohle der Region sind Markenzeichen seines Umgangs mit den Mitmenschen", so der Landrat.

"Sein unermüdlicher Einsatz für die Landwirtschaft und deren Verbände auf vielen Entscheidungsebenen, für die Jäger und Jagdgenossenschaften wie auch sein Einsatz für die Pflege und Kultur des Braugerstenanbaus in Hessen sind in dieser Kombination und Bündelung einmalig", betonte Köberle.

Diese Vielfalt an unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten sowie sein Wunsch, dies zum Nutzen der Menschen weiterzugeben und zum Vorteil aller zu nutzen, zeichne einen Bürger aus, der Verantwortung für die Gemeinschaft und Verantwortung gegenüber der Natur vorlebt und für viele Menschen ein großartiges Vorbild darstellt, so der Landrat.

Auf dem Kasseler Hof in Dehrn (v.l.): FDP-Kreisvorsitzende Marion Schardt-Sauer, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Marco Hepp, Armin Müller, der Weilmünsterer Bürgermeister Mario Koschel, Landrat Michael Köberle und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer. Foto: Landkreis

Armin Müller hat sich seit mehr als drei Jahrzehnten für die Gesellschaft und die Region ehrenamtlich eingesetzt. Er ist auf verschiedenen politischen Ebenen und in öffentlichen Ämtern ehrenamtlich engagiert.

Als Gemeindevertreter des Marktfleckens Weilmünster war er von 1998 bis 2017 ehrenamtlich tätig und im Kreistag vertritt er die Bürger seit dem Jahr 2000 bis heute. Als bodenständiger Mensch führt er als Vorsitzender des FDP-Gemeindeverbandes Weilmünster seit mehr als 25 Jahren seinen Verband. Sein besonderes Engagement liegt in der Verbandsarbeit der Landwirte und Jäger. "Hier zeigt sich seine besondere Fähigkeit, berufliche Kenntnisse und Erfahrungen in die Verbandsarbeit einzubringen und durch die Verbindungen und Kontakte zur Politik im Sinne der Landwirtschaft und Natur umzusetzen.

Seit seiner Prüfung zum Landwirtschaftsmeister im Jahr 1975 hat er sich von Anfang an in den Dienst des Bauernverbandes gestellt und wurde 1984 im Alter von 33 Jahren zum Vorsitzenden des damaligen Kreisbauernverbandes Oberlahn gewählt. Er war damit seinerzeit der Jüngste in dieser Funktion in ganz Hessen", erläuterte Köberle.

Im gleichen Jahr wurde ihm auch das Amt des Kreislandwirts im Landkreis Limburg-Weilburg übertragen. Seinem Engagement war es zu verdanken, dass die Fusion der Kreisbauernverbände Oberlahn und Limburg zum Kreisbauernverband Limburg-Weilburg im Jahr 2003 erfolgreich durchgeführt werden konnte. Mit dieser Bündelung und damit Stärkung der landwirtschaftlichen Interessen und der Ansiedlung weiterer landwirtschaftlicher Organisationen in enger Zusammenarbeit mit dem Hessischen Bauernverband schuf er mit der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbandes ein grünes Zentrum.

Sein Einsatz für die Landwirte führte ihn im Jahr 2006 in die Spitze des Hessischen Bauernverbandes - sein Amt als Vizepräsident endete Ende 2017 satzungsgemäß mit Erreichen des 65. Lebensjahres. Sein politisches Engagement für die Landwirtschaft konnte er als Vorsitzender des Landesagrarausschusses von 2010 bis 2017 auf vielfache Weise einbringen, sei es bei Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben, Förderprogrammen oder auch, wenn es darum ging, bei Infrastrukturmaßnahmen landwirtschaftliche Flächen zu schonen. "Sein Credo ist immer, bei Natur- und Landschaftsschutzprojekten freiwillige Maßnahmen dem Vertragsnaturschutz und Verordnungsnaturschutz vorzuziehen: Kooperation statt Konfrontation", teilte die Pressestelle des Kreises mit.

"Als Landwirt in seinem Heimatort Essershausen widmet er sich dem Ackerbau, der Milchviehhaltung und der Saatgutvermehrung. Seit einigen Jahren hat er mit einer Weihnachtsbaumkultur einen weiteren Betriebszweig eröffnet, um seinen Hof, der seine Familie ernährt, auch für die Zukunft auf eine breitere Basis zu stellen. Damit bietet er auch Auszubildenden und Praktikanten einen breit aufgestellten Hof mit beruflichen Zukunftsperspektiven an", sagte Köberle abschließend.