Auf dem Blasiussteig den Westerwald von seiner schönsten Seite erleben

Der Blasiussteig hat eine Länge von 20,8 Kilometern. Beschildert ist die Strecke mit einem geschwungenen "B" in weißer Schrift auf orangefarbenem Untergrund. Mit der eigens angelegten "Schwarzen Abkürzung" lässt sich der Blasiussteig aber auch gut in zwei kürzeren Etappen erwandern. Außerdem kommt man so in den Genuss, die sehenswerte Kreuzwegstation zu bewundern, die etwa in der Hälfte der Abkürzung liegt und vom Hauptweg ausgespart wird.