"Auf den Markt kommen die Leute ganz von selbst"

Ulrich Finger (links) und Axel Lenz sehen sich auf dem Markt in Weilmünster um. Foto: Gemeindevorstand Weilmünster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER/SELTERS - Weilmünster/Selters (red). Bei den Kommunalwahlen im Frühjahr hatte die SPD in Selters versprochen, sich für die Etablierung eines Wochenmarktes stark zu machen. Seit Anfang Oktober gibt es in Weilmünster einen Wochenmarkt. Nun besuchten die beiden SPD-Gemeindevertreter Ulrich Finger und Axel Lenz an einem Donnerstagnachmittag den Wochenmarkt in Weilmünster. Dort gab es gute Gespräche und viele Kontakte wurden geknüpft.

"Angefangen hat das auch bei uns mit einem Antrag der SPD in der Gemeindevertretung", so Oliver Schneider von der Gemeindeverwaltung des Markfleckens Weilmünster.

"Natürlich gab es erst einmal Zurückhaltung seitens der in Weilmünster noch gut aufgestellten Geschäftswelt. Aber als dann die Sozialdemokraten immer wieder nachfragten, da haben wir uns dann drangemacht. Waren auf den Märkten mehrerer Nachbarkommunen. Haben mit Markthändlern und Direktvermarktern aus der Region gesprochen. Haben uns intensiv um die Bewerbung des Wochenmarktes gekümmert. Und freuen uns jetzt, dass dieser Markt so gut angenommen wird." Marktbeschicker Stephan Schäfer aus Wiesbaden, der mit einem Sortiment von Obst und Gemüse den größten Stand auf dem Markt hat, sagte: "So ein Markt lebt von guten Produkten und einem guten Service". Heute hat er sogar eine dritte Verkäuferin dabei, weil für zwei Verkaufspersonen der Andrang an seinem Stand zu groß ist.

Lange Schlange

beim Fischhändler

Ebenfalls eine lange Schlange hat sich beim Fischhändler gebildet. Auch Antipasti und ausgefallene Käsesorten locken zum Probieren und zum Kaufen. Am Verkaufswagen der Landmetzgerei herrscht ebenfalls reger Betrieb. Und während sich am Imbiss-Stand gerade eine größere Schülergruppe mit Pommes eindeckt, treffen sich am Stand des heimischen Imkers einige Leute zum Plausch.

"Viel brauchen wir nicht", so Schäfer weiter. "Einen zentralen Standplatz und Strom. Und natürlich auch eine Gemeindeverwaltung, die das will und die Werbung macht. Und dann kommen die Leute ganz von selbst." "Gleich nach der Kommunalwahl haben wir unser Wahlversprechen zur Einrichtung eines Wochenmarkts in Selters als Antrag in die Gemeindevertretung gegeben. Alle Parteien und Wählergruppen haben sich dafür ausgesprochen, dass der Ausschuss für Bau und Dorfentwicklung dieses Thema beraten soll. Mit unserem Besuch bei dem neuen Wochenmarkt in Weilmünster wollen wir von den Erfahrungen der Verantwortlichen dort profitieren", erklärt Gemeindevertreter Ulrich Finger den Grund des Besuches. Gemeindevertreter Axel Lenz, der für die SPD-Selters im Ausschuss für Bau und Dorfentwicklung sitzt, hat dann auch gleich viele praktische Fragen dabei - nach Stromversorgung und Parkplätzen und insbesondere nach dem, was seitens der Kommune geleistet werden muss.

Finger hat Erfahrungen

mit seiner Marmelade

"Marktatmosphäre kann man mit dem Besuch im Supermarkt nicht vergleichen", so Ulrich Finger, der mit dem "Marmeladenpfarramt" seit mehr als 20 Jahren auf Märkten unterwegs ist. "Wir Markthändler", so Finger im Gespräch mit Stephan Schäfer, "erwarten einen guten Standplatz, eine gute Werbung und eine Toilette in der Nähe."

"Dafür bringen wir gute Waren in einem ansprechenden Angebot mit", ergänzt Schäfer. "Und außerdem ist ja Markt nicht nur Einkauf und Umsatz, sondern so ein Marktplatz ist ja auch ein Ort der Begegnung", wie Gemeindemitarbeiter Oliver Schneider mit Blick auf den Weilmünsterer Marktplatz feststellt.