Auto schleudert: Totalschaden

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Am Samstagnachmittag ist ein Auto auf der Bundesstraße 456 aus noch nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 14.18 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Nissan Primera unterwegs aus Grävenwiesbach in Richtung Weilburg. In Höhe der von Weilmünster-Dietenhausen kam sie zunächst rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann mit ihrem Auto ins Schleudern, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug kam im linken Straßengraben zum Stillstand.

Durch den ausgelösten Airbag zog sich die Fahrerin Verletzungen an der Hand zu. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Beamten weiter melden.