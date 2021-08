B 456: Opel überschlägt sich im Straßengraben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Am Montagmorgen wurde ein Mann bei einem Unfall auf der B 456 verletzt.

Ein Opel, ein BMW und ein Lkw befuhren hintereinander die Bundesstraße von Weilburg in Richtung Weilmünster. Der 38-jährige Opel-Fahrer überholte den BMW vor ihm, als dieser zum Überholen des Lkw ansetzte. Der 38-Jährige lenkte seinem Opel zum Ausweichen nach links, geriet dort in die Bankette und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel kollidierte dann mit dem Heck des Lkw, wurde wieder nach links abgewiesen und überschlug sich schließlich im Straßengraben. Der 38-Jährige verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand Totalschaden; der Lkw wurde leicht beschädigt.