Freitag,
31.07.2020 - 12:00
2 min
Bald rollen die Rotorblätter durch Weilmünster
Die Anlieferung der Großkomponenten, also auch der Stahlrohrtürme, zum Windpark Buhlenberg startet laut der Windwärts Energie ab dem 11. August.
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