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Freitag, 31.07.2020 - 12:00
2 min

Bald rollen die Rotorblätter durch Weilmünster

Die Anlieferung der Großkomponenten, also auch der Stahlrohrtürme, zum Windpark Buhlenberg startet laut der Windwärts Energie ab dem 11. August.

Bald rollen wieder Rotorblätter durch den Marktflecken Weilmünster, wie hier im Jahr 2019 zwischen Utenhof und Audenschmiede. Archivfoto: Margit Bach

Bald rollen wieder Rotorblätter durch den Marktflecken Weilmünster, wie hier im Jahr 2019 zwischen Utenhof und Audenschmiede. Archivfoto: Margit Bach

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