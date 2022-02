Bei drei Autos Kennzeichen gestohlen

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte an drei in Weilmünster in der Straße "Am Breidenbach" abgestellten Pkw jeweils ein Kennzeichen gestohlen. Täterhinweise liegen laut Polizei bis dato nicht vor. Am frühen Freitagmorgen, 25. Februar, waren zunächst die Kennzeichen an einem Renault Megane sowie einem Smart verschwunden. Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte dann ein an einem Hyundai angebrachtes Kennzeichen. Die Limburger Polizei bittet Zeugen, die in der betroffenen Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.