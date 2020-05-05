"Bis sich die Wirtschaft erholt hat, wird es noch Jahre dauern"

Shoppen mit Maske und Handschuhen: Der Einzelhandel stellt sich weiterhin auf schwierige Zeiten ein. "Die endgültigen Folgen sind für fast alle Branchen im Moment noch nicht absehbar", sagt auch Stefan Plahl, Vorsitzender des Wirtschaftsrings Weilmünster. Foto: Marius Becker/dpa
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