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Dienstag, 05.05.2020 - 12:30
3 min

"Bis sich die Wirtschaft erholt hat, wird es noch Jahre dauern"

Stefan Plahl, Vorsitzender des Wirtschaftsrings Weilmünster, spricht im Interview mit dem Tageblatt über die Situation der Gewerbetreibenden in Weilmünster und die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft.

Shoppen mit Maske und Handschuhen: Der Einzelhandel stellt sich weiterhin auf schwierige Zeiten ein. "Die endgültigen Folgen sind für fast alle Branchen im Moment noch nicht absehbar", sagt auch Stefan Plahl, Vorsitzender des Wirtschaftsrings Weilmünster. Foto: Marius Becker/dpa

Shoppen mit Maske und Handschuhen: Der Einzelhandel stellt sich weiterhin auf schwierige Zeiten ein. "Die endgültigen Folgen sind für fast alle Branchen im Moment noch nicht absehbar", sagt auch Stefan Plahl, Vorsitzender des Wirtschaftsrings Weilmünster. Foto: Marius Becker/dpa

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