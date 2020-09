Blasmusik und Camping-Stimmung

Gewohnt und doch ganz anders: Das Blasorchester spielt ein Open-Air-Konzert. Foto: Rebekka Bausch

Weilmünster-LaubuseschbachZu einem Open-Air-Konzert hatte das Blasorchester Laubuseschbach auf das Festgelände "Alte Berg" eingeladen - und ein ebenso treues wie maskiertes Publikum ist gekommen.

Im Eingangsbereich lagen Listen bereit und Sicherheitsabstand sowie Hygieneregeln wurden vorbildlich eingehalten. Es herrschte eine gute Stimmung, alle freuten sich auf die Musik im Wald.

Das Szenario glich einem Kurkonzert unter Campern. Viele hatten sich Klappstühle, Sitzkissen und Decken mitgebracht und richteten sich für das Konzert unter freiem Himmel gemütlich ein.

Das Blasorchester freute sich sehr, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Mit dem "Kosakenritt" ging schließlich das Programm rasant los. Der "Kirtagswalzer", die "Gartenpolka" und passenderweise "Im Wäldchen" erfreuten alle Freunde der klassischen Blasmusik. Mit "Traumreise Griechenland" und "Im sonnigen Süden" wurden Erinnerungen an Nana Mouskouri, Bert Kaempfert und Co geweckt. Das bunte Programm reichte von "Best of Beatles" über aktuelle Ohrwürmer wie "Shut up and dance" bis hin zu "Winterrosen".

Großen Anklang fand das Medley "80er Jahre Kult", in dem fünf Hits auf meisterliche Weise ineinander verwebt wurden: Die ersten drei Titel "Skandal im Sperrbezirk", "Ohne dich schlaf ich heut` Nacht nicht ein" und "1000 und 1 Nacht" erklangen nacheinander. Die Stücke "Sternenhimmel" und Falcos "Rock me Amadeus" wurden geschickt kombiniert.

Dann kommt, was so

gefehlt hat: Der Applaus

Dann folgte das, was die Musiker seit einem halben Jahr vermisst haben: Frenetischer Applaus und begeisterte "Bravo Rufe" des Publikums. Das Blasorchester kam ohne Zugabe nicht davon. Die Polka "Jeder Tag bringt neue Hoffnung" von Hubert Wolf erklang mit seiner Botschaft so aktuell wie nie.