Blitzer demoliert: Polizei fahndet öffentlich nach Täter

WEILMÜNSTER - Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch, 30. Juni, in Weilmünster eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage beschädigt. Wie die Polizei Westhessen mitteilt, hat der Blitzer danach vorübergehend nicht funktioniert. "Da die bisherigen Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, wurde durch die Staatsanwaltschaft Limburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht erwirkt", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Limburg hat zur Fahndung ein Foto veröffentlicht. (Foto: Polizei Westhessen)

Personen, die die Person auf dem Lichtbild wiedererkennen oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden demnach gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Limburg-Weilburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.