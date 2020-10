Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Weilstraße in Weilmünster ein Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt. Das in Höhe einer Grundschule stehende Gerät haben die Täter nach Angaben der Polizei mit Farbe besprüht. Zeugen können ihre Beoebachtunge unter Telefon 0 64 71-9 38 60 bei der Polizei melden.