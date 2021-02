Christian Tramnitz kandidiert für den Bundestag

Christian Tramnitz ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft "Digitales und Medien" der Grünen in Hessen. Foto: Andreas Romahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRÄVENWIESBACH - Der grüne Politiker Christian Tramnitz aus Grävenwiesbach ist auf der Landesmitgliederversammlung auf Platz 14 der Bundestagskandidatenliste der Partei Bündnis 90/Die Grünen gewählt worden.

Er kandidiert im Wahlkreis 176 für den Hochtaunuskreis und den ehemaligen Oberlahnkreis. Der Informatiker Tramnitz ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft "Digitales und Medien" der Grünen in Hessen.

Er ist außerdem Sprecher des Kreisvorstandes Hochtaunus, Gemeindevertreter in Grävenwiesbach und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen. Tramnitz setzt sich unter anderem für die Themen Ethik in der künstlichen Intelligenz, die strukturelle Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen durch BigData, das Problem von Verschwörungstheorien und rechtsextreme Chatgruppen in Messengern ein.

Auch beobachtet er den "zunehmenden Datenhunger" in großen Technologiekonzernen kritisch. Er sieht deshalb die Notwendigkeit einer starken politischen Einflussnahme und einer nachhaltigen politischen Begleitung dieser Prozesse als geboten an. "Wenn Daten das neue Öl sind - dann ist Datenschutz der neue Umweltschutz", so Tramnitz.

Mit seiner Qualifikation als Informatiker will er als Grüner Bundestagsabgeordneter die Digitalisierung etwa in der Verwaltung und im Bildungsbereich forcieren.