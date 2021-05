Corona bremst Ausbildung der jungen Pflegekräfte nicht aus

Die Vitos Schule für Gesundheitsberufe Mittelhessen bietet eine qualifizierte und staatlich anerkannte Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Der theoretische Teil der Pflegeausbildung findet an den Standorten in Weilmünster und Herborn statt. Die praktische Ausbildung erfolgt übergreifend in den Vitos Kliniken in Hadamar, Herborn und Weilmünster sowie in weiteren Kooperationskliniken und ambulanten Diensten. Dadurch profitieren die Schüler in ihrer Ausbildung von einem breit gefächerten Einblick in die Praxis der Pflege mit unterschiedlichen Behandlungsschwerpunkten, sowohl im somatischen als auch im psychiatrischen Bereich. Der nächste Ausbildungsjahrgang in Weilmünster startet im Oktober. Es sind noch Plätze frei. Interessenten können sich bewerben unter: www.vitos.de/pflegeausbildung-weilmuenster.