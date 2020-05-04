Montag,
04.05.2020 - 12:40
2 min
Corona-Krise bedroht die Existenz von Kinobetreibern
Besonders kleinere Häuser, wie das Pastori in Weilmünster, sind von der Pandemie betroffen. "Es ist eine Katastrophe", sagt Betreiber Jörg Schäfer.
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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