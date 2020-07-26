Sonntag,
26.07.2020 - 20:30
2 min
Coronavirus bremst autofreien Weiltalsonntag aus
Rund 20.000 Teilnehmer tummeln sich sonst beim autofreien Weiltalsonntag auf der 30 Kilometer langen Strecke zwischen Weilrod und Weilburg. Das ist dieses Jahr nicht möglich.
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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