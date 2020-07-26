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Sonntag, 26.07.2020 - 20:30
2 min

Coronavirus bremst autofreien Weiltalsonntag aus

Rund 20.000 Teilnehmer tummeln sich sonst beim autofreien Weiltalsonntag auf der 30 Kilometer langen Strecke zwischen Weilrod und Weilburg. Das ist dieses Jahr nicht möglich.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Voll wird es beim autofreien Weiltalsonntag normalerweise nicht nur auf der Straße, sondern auch an den Verpflegungsständen wie hier 2019 im Weinbacher Ortsteil Freienfels. Foto: Dorothee Henche

Voll wird es beim autofreien Weiltalsonntag normalerweise nicht nur auf der Straße, sondern auch an den Verpflegungsständen wie hier 2019 im Weinbacher Ortsteil Freienfels. Foto: Dorothee Henche

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