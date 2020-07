Crossgolf steht beim Ferienprogramm in Weilmünster hoch im Kurs

Der Ball und das Ziel sind immer im Fokus: Kursleiter Martin Lunz zeigt den Ferienspieleteilnehmern, worauf es beim Crossgolf ankommt. Gemeindemitarbeiterin Malin Schindler (rechts) ist auch gespannt. Foto: Agathe Markiewicz

Weilmünster. Eine große alte rote Milchkanne, ein Warndreieck, ein Verkehrsschild und ein Hula-Hoop-Reifen: Was so aussieht, als würde es nicht zusammenpassen, hat beim alternativen Ferienprogramm der Jugendpflege der Gemeinde Weilmünster ein System. Diese Dinge, die auf der großen Wiese am Ortsrand von Laubuseschbach verteilt sind, sind Requisiten für ein besonderes Spiel: Crossgolf. Fünf Kinder und Jugendliche probieren sich am Schläger und Ball aus.

Wie der 14-jährige Nils. Er fixiert den weißen Plastikhülleball, holt mit dem Golfschläger aus und befördert den Ball mehrere Meter ins freie Gelände. "Das war schon gar nicht mal so schlecht", ruft ihm Kursleiter Martin Lunz zu.

"Es ist ein toller Spaß", sagt Nils, der sich mit dem zwölfjährigen Quentin an der Station für lange Schläge mit dem Abschlagen der Bälle abwechselt. Ab und an darf sich auch mal Malin Schindler von der Gemeinde als Crossgolf-Spielerin versuchen. Sie steht dem Kursleiter bei der Betreuung der Kinder zur Seite.

"Man kann Crossgolf fast überall spielen, egal ob Wiese, Parkanlage, Fabrik- oder Hotelgelände", erklärt Martin Lunz. "Denn die Fläche beim Crossgolf ist nicht künstlich angelegt." Ganz im Gegenteil zum Golf, bei dem der Rasen auf nur wenige Millimeter kurz gemäht ist.

Wie auf der Wiese zu sehen, sind auch die Ziele ganz abwechslungsreich. Beim Crossgolf dient im Gegensatz zu Golf kein kleines Loch als Ziel. Draußen in der freien Natur ist man noch flexibler. Dort bieten sich auch ein Mülleimer, Baum oder eine Parkbank als Ziele an.

Die Ausrüstung ist dagegen fast die gleiche: Bei Crossgolf kommen die herkömmlichen Golfschläger zum Einsatz, jedoch spezielle Crossgolfbälle. Sie sind leichter, fliegen somit kürzer und beschädigen keine Gegenstände.

URSPRUNG "Wie Crossgolf erfunden wurde, dazu gibt es einige Legenden", erzählt Kursleiter Martin Lunz. "Eine besagt, dass Crossgolf von Schäfern in Schottland erfunden wurde." Demnach hätten sie sich, während sie in den Highlands ihre Schafe hüteten, gelangweilt. "Dann haben sie begonnen, querfeldein mit ihren Schäferstöcken anstatt auf Bälle, auf kleine Steine zu schlagen", sagt Lunz. "Das ist zumindest eine Ursprungsgeschichte."

Doch beim Ferienprogramm kommen die Crossgolfbälle vorerst nicht zum Einsatz. Die Jungen und Mädchen üben zuerst mit Schaumstoff- und leichten Plastikhüllebällen, die zudem durchlöchert sind. "Sie haben nur ein Drittel des Gewichts eines Golfballs und fliegen dementsprechend auch nur ein Drittel so weit", erklärt Lunz. "Somit sind sie sicherer, sie verursachen keine Schäden und es besteht keine Beulengefahr." Crossgolf kann man allein spielen oder auch zu zweit, was natürlich mehr Spaß macht.

Nach einer kleinen Einweisung dürfen die Kinder mit dem Üben beginnen. Dafür ist ein Übungsparcours aus Milchkanne, Warndreieck, Verkehrsschild und Hula-Hoop-Reifen aufgebaut. Die Teilnehmer wechseln sich zwischen den Stationen für die kurzen und die langen Schläge ab. Dafür haben sie auch jeweils zwei Schläger zur Verfügung. Einen für den kurzen und einen für den langen Schlag. Wegen Corona hat der Kursleiter an alle jungen Sportler eigene Schläger verteilt, die sie auch nicht untereinander tauschen dürfen.

Dem neunjährigen Arvid gefällt das Spiel. Er sagt: "Das ist total cool." Die zehnjährigen Zwillinge Ella und Max fühlen sich ebenfalls wohl. "Wir laufen durch die Natur, sind an der frischen Luft und es macht echt Spaß", beschreibt Ella. Ihr Bruder wirft ein: "Vielleicht werden wir das auch mal in unserer Freizeit spielen."

Nach der Übung dürfen die Kinder im nächsten Schritt selbst einen Parcours aufbauen. Und am Ende steht ein kleines Turnier auf dem Programm. Dann sollen die Spieler in der jeweiligen Zweier- und Dreier-Gruppe gegenseitig darauf aufpassen, dass alle Regeln eingehalten werden. "Dabei geht es viel um Fairness", erläutert Martin Lunz. "Jeder muss auch selbst fair spielen."

Wer das Turnier am Ende gewinnt, ist aber total unwichtig. Alle sind sich einig: "Hier geht es um den Spaß."