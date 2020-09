Das Lichthäuschen strahlt auch abends

Freuen sich über ein gelungenes Projekt und seine Wirkung (v.l.) Alan und Renate Chambers vom Team "Unser Dorf", Markus Balbach und Daniel Freund. Foto: Team "Unser Dorf"

Weilmünster-Laubuseschbach (red). Der ehemalige Trafoturm prägt den Ortseingang von Laubuseschbach. Eine Fassadenbeleuchtung setzt ihn auch abends in Szene. Die Idee dazu hatte das Team "Unser Dorf".

Sein Wunsch, das historische Einzelbauwerk mehr in den Fokus zu rücken, stieß bei Eigentümer Markus Balbach auf offene Ohren. Verschiedene Beleuchtungsvarianten wurden durchdacht, dann stellte Markus Balbach die Lampenkonstruktion her und montierte sie an den Außenwänden. Daniel Freund unterstützte das Projekt mit seiner Firma Individual System. Der Sondermaschinenbauer für optische Mess- und Automatisierungstechnik beriet bei der Auswahl der Strahler, bestellte sie, baute sie ein und schloss sie an.

Daniel Freund und das Team "Unser Dorf" unterstützten das Projekt jeweils mit dreistelligen Beträgen und trugen so mehr als die Hälfte der Anschaffungskosten. Alle weiteren Kosten, auch die laufenden, trägt Markus Balbach.

Zeugnis einstiger Energieversorgung

Der dezent angestrahlte Turm, gemauert aus Bruchstein und oben leicht konisch zulaufend, grüßt quasi als "Tor zu Laubuseschbach". Zudem ist er ein Zeugnis der einstigen Energieversorgung. Der Strom aus der Überlandleitung wurde hier in Niederspannung umgesetzt und über die Dächer in die Häuser geleitet. Vor dem Abriss konnte das Bauwerk bewahrt werden, als sich 2002 auf Initiative des damaligen Ortsbeirats mit Markus Balbach ein Käufer fand, der es bis heute pflegt. Den Namen "Lichthäuschen" hatte es im Volksmund schon früher; 2003 wurde der Name auch für das Museum im Turm mit seinen wechselnden Ausstellungen ausgewählt.