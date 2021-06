Das Oberlahnbad Weilburg öffnet am Montag, 19. Juli

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Oberlahnbad in Weilburg öffnet am Montag, 19. Juli, wieder seine Pforten. "Die Entwicklung der Pandemie verläuft bei uns im Landkreis Limburg-Weilburg derzeit sehr positiv. Die Inzidenz ist auf einem stabil niedrigen Niveau. Wir werden das Oberlahnbad daher am 19. Juli, also zu Beginn der hessischen Sommerferien, wiedereröffnen. Somit schaffen wir in einer für Familien mit Kindern nicht einfachen Zeit ein lieb gewonnenes Angebot für die Freizeitgestaltung", erklärte Landrat Michael Köberle (CDU) als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Oberlahnbads. Dabei sei absolut wichtig, dass der Betrieb den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie entspricht. Der Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter stehe an erster Stelle. Die Vorarbeiten bis zur Wiedereröffnung nehmen etwa vier Wochen in Anspruch, erläuterte Geschäftsführer Thorsten Roth. Weitere Infos über die Bedingungen für einen Besuch des Oberlahnbads sowie die Wiederaufnahme der Schwimm- und Fitnesskurse gibt es auf www.oberlahnbad.de, bei Facebook und bei Instagram.